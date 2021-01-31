Sızdıran bağırsak sendromu nedir? Son dönemde pek çok kişi sızdıran geçirgen bağırsak sendromunun sebebini merak ediyor. Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi mümkün mü?

Geçirgen bağırsak sendromu nedir?

Geçirgen ya da sızdıran bağırsak sendromu, sıkı bağların açılması ile ilgili bir durumdur. Sıkı bağlar bağırsaklardan kan dolaşımına sadece sindirilmiş besinlerin, mineral ve vitaminlerin girmesine izin veren geçiş noktalarıdır. Eğer bağırsaklardaki hücreler arası sıkı bağlar bozulursa, kan dolaşımına zararlı maddeler ve toksinler geçebilmektedir. Yine sıkı bağlar, toksinler, mikroplar ve sindirilmemiş yiyecek parçacıklarını tutmakta ve bağırsağa hasar vermektedir. Sızan patojenler ya da iyi sindirilmemiş besinler kan dolaşımına karışır, bağışıklık sistemi ise tanımadığı bu maddelere karşı saldırıya geçmektedir. Yani bağışıklık sistemi kendi dokusuna saldırmaktadır.

Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri?

Sindirim sorunları

Hormonel dengesizlikler

Kronik yorgunluk

Otoimmün hastalıkları

Gıda hassasiyeti

Alerjiler

Eklem ağrıları

Cilt sorunları

Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi var mı?

Geçirgen bağırsak sendromu olan anne olamıyor mu? Uzmanlar vücudun ikinci beyni olarak bağırsağı gösteriyor. Bağırsaklarda yaşanan sorun bağışıklık sisteminden, kalp sağlığına kadar pek çok soruna yol açabiliyor. Bu sebeple bağırsak sağlığı çok önemli. Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi olan bir hastalık. Yukarıda sıraladığımız sorunları yaşıyorsanız bir hekime danışmanızda yarar var. Doktorunuz çeşitli testlerden geçirdikten sonra size gerekli tedavi yöntemini sunacaktır. Geçirgen bağırsak sendromu yaşayanların anne olamadığına yönelik iddialar olsa da en doğru bilgiyi doktorunuz verecektir. Doğru bir tedaviyle sağlığınıza tamamen kavuşmanız mümkün.