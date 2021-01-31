Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi var mı?
Geçirgen bağırsak sendromu olan anne olamıyor mu? Son dönemde pek çok kişi geçirgen bağırsak sendromu hastalığının ne olduğunu, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini araştırıyor. Peki, geçirgen bağırsak sendromu nasıl tedavi ediliyor?
Sızdıran bağırsak sendromu nedir? Son dönemde pek çok kişi sızdıran geçirgen bağırsak sendromunun sebebini merak ediyor. Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi mümkün mü?
Geçirgen bağırsak sendromu nedir?
Geçirgen ya da sızdıran bağırsak sendromu, sıkı bağların açılması ile ilgili bir durumdur. Sıkı bağlar bağırsaklardan kan dolaşımına sadece sindirilmiş besinlerin, mineral ve vitaminlerin girmesine izin veren geçiş noktalarıdır. Eğer bağırsaklardaki hücreler arası sıkı bağlar bozulursa, kan dolaşımına zararlı maddeler ve toksinler geçebilmektedir. Yine sıkı bağlar, toksinler, mikroplar ve sindirilmemiş yiyecek parçacıklarını tutmakta ve bağırsağa hasar vermektedir. Sızan patojenler ya da iyi sindirilmemiş besinler kan dolaşımına karışır, bağışıklık sistemi ise tanımadığı bu maddelere karşı saldırıya geçmektedir. Yani bağışıklık sistemi kendi dokusuna saldırmaktadır.
Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri?
Sindirim sorunları
Hormonel dengesizlikler
Kronik yorgunluk
Otoimmün hastalıkları
Gıda hassasiyeti
Alerjiler
Eklem ağrıları
Cilt sorunları
Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi var mı?
Geçirgen bağırsak sendromu olan anne olamıyor mu? Uzmanlar vücudun ikinci beyni olarak bağırsağı gösteriyor. Bağırsaklarda yaşanan sorun bağışıklık sisteminden, kalp sağlığına kadar pek çok soruna yol açabiliyor. Bu sebeple bağırsak sağlığı çok önemli. Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi olan bir hastalık. Yukarıda sıraladığımız sorunları yaşıyorsanız bir hekime danışmanızda yarar var. Doktorunuz çeşitli testlerden geçirdikten sonra size gerekli tedavi yöntemini sunacaktır. Geçirgen bağırsak sendromu yaşayanların anne olamadığına yönelik iddialar olsa da en doğru bilgiyi doktorunuz verecektir. Doğru bir tedaviyle sağlığınıza tamamen kavuşmanız mümkün.