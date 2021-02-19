Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu neden olur?

Bağırsak hücrelerimiz, sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde sıralanmıştır ve bu haliyle bir filtreyi anımsatmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza sadece sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçerek vücudumuza karışır. İşte gündemde merak konusu haline gelen Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı hakkındaki haberimiz…

Geçirgen bağırsak sendromu nedir?

Vücudumuzun ikinci beyni olarak adlandırdığımız bağırsaklarımızın düzgün çalışmaması halinde oluşan hastalıktır. Bağırsaklarda bulunan sıkı bağlar, kan dolaşımına sadece sindirilmiş besinlerin geçmesini izin verdiği geçiş noktalarıdır. Bu geçiş noktalarındaki bağlar bozulursa, kan dolaşımına zararlı maddeler ve toksinler geçiş yapabilir. Yine sıkı bağlar, toksinler, mikroplar ve sindirilmemiş yiyecek parçacıklarını tutmakta ve bağırsağa zarar vermektedir. Sızan patojenler ya da iyi sindirilmemiş besinler kan dolaşımına karışır, bağışıklık sistemi ise tanımadığı bu maddelere karşı saldırıya geçmektedir. Bu durum Geçirgen bağırsak sendromu olarak adlandırılmaktadır.

Geçirgen bağırsak sendromu neden olur ve belirtileri nelerdir?

1-Besin alerjileri

2-Bağışıklık sistemi hastalıkları

3-Deri hastalıkları

4-Nörolojik hastalıklar

5-Vitamin eksiklikleri

6-Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete

7-Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren

8-Fibromiyalji (şiddetli kas ağrıları, uyku bozukluğu, yorgunluk, endişe ve depresyon gibi semptomlarla ortaya çıkan bir hastalık)

9-Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri

10-Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma

11-Irritabl bağırsak sendromu

12-Kronik yorgunluk

Geçirgen bağırsak sendromuna karşı ne tür önlemler almalıyız?

1-İşlenmiş ve paketlenmiş gıdalardan uzak durun,

2-Şeker tüketimini sınırlandırın. Çünkü şeker bağırsak florasını bozabilir ve geçirgenliğini arttırabilir.

3-Stresten uzak durun.

4-Gereksiz ilaç kullanımından sakının yani ağrı kesici türü ilaçlardan.

5-Doğru yağları tüketin. Zeytin yağı, hindistan cevizi yağı gibi yağları tüketmeye özen gösterin.