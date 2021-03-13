'Geçinemiyorum' diyen CHP'li! Ajans kurguluyor CHP sahneliyor

Zekeriya Say İstanbul

Taciz, tecavüz ve zina vakalarının salgına dönüştüğü, yolsuzlukların ise ayyuka çıktığı CHP, içine düştüğü rezalet çukurundan kurtulmak için trollerini devreye soktu. CHP’nin, halkı galeyana getirmek ve AK Parti iktidarını suçlamak için sergilediği son ‘süt’ mizanseninin de ajans yapımı bir maskaralık olduğu çıktı.

Süt değil alkol içiyormuş!

CHP, bu konudaki tavrını bir üst seviyeye çıkardı ve genel merkez binasında bir kurguya imza attı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcılarının da yer aldığı kurgu kapsamında; kürsüde konuşturulan emekli kadın, yoksulluk yaşadığını evine ekmek ve süt alamadığını söyledi. Gerçek ise saatler sonra ortaya çıktı.





Ekmek ve süt alamadığını söyleyen CHP’li Yıldız Bacıoğlu adlı kadının alkol sofralarında çekilen fotoğrafları kirli senaryoyu deşifre etti. CHP geçmişte, halkı galeyana getirmek ve siyasi çıkar elde etmek için buna benzer birçok rezalete imza atmaktan çekinmedi. Hatırlanacağı üzere Kartal’da gerçekleştirilen bir sokak röportajında, “Bir önceki seçimde Binali Yıldırım’a oy vermiştim bu seçimde Ekrem İmamoğlu’na vereceğim” diyen kişinin CHP Kartal Meclis Üyesi Umut Daştan olduğu anlaşılmıştı.

Hep kurmaca videolar

Esenyurt’taki bir sokak röportajında ise CHP, İP ve HDP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini söyleyen başörtülü kadının CHP’li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu kamuoyuna yansımıştı. Büyükçekmece’de polisin evleri dolaşıp, ‘hangi partiye oy verdiğimizi sordular’ diyen iftiracının CHP’li Eyüp Akgün çıkması da şaşırtmamıştı. CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın paylaştığı ve “Anadolu köylüsünden anlamlı hayır çağrısı” notunu düştüğü videodaki köylü kadının denilen kişinin, CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Hüsniye Kaya’dan başkası değildi. Kadıköy’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül ise CHP üyesiydi. Kendini müftü karısı olarak tanıtan Gül Taşlı Cenal’ın, CHP’li Burhaniye eski ilçe başkanının karısı olduğu saptanmıştı.

Rant için her şeyi yaptılar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun görüntülerini servis ettiği çöplerin içerisinden ekmek toplayan çarşaflı kadının, insanların duygularını istismar ederek para toplayan dilenci olduğu ortaya çıkmıştı. 20 Nisan 2020’de CHP’li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yönelik gerçekleşen silahlı saldırının, Şenel’in Salda Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı olduğu iddia edildi. Sonrasında saldırının bir otel ruhsatının iptalinden kaynaklandığı anlaşıldı. Ressam Bedri Baykam’ın bıçaklanması sonrası , “Karanlık zihniyet tarafından aydınlar susturuluyor, şeriat geliyor” denilerek günlerce propaganda yürütüldü. Ancak bu olayın aslı da alacak verecek davasından başka bir şey değildi.