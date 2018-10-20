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Geçim kaynakları oldu! Köylüler ormandan topluyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Çanakkale'de Kazdağları'nda sonbaharda yağan yağmurların ardından çıkan ayı mantarı köylüler tarafından toplanarak firmalar aracılığıyla Avrupa'ya ihraç ediliyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:18
Geçim kaynakları oldu! Köylüler ormandan topluyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde toplanan ayı mantarları yurt dışına ihraç ediliyor. Etili köyü çevresinde bulunan Kazdağları'nda sonbaharda yağan yağmurların ardından çıkan ayı mantarı köylüler tarafından toplanarak satılıyor.

İşlenerek Avrupa'ya ihraç ediliyor

15 gün süren mantar toplama sezonunda bir kişi günlük yaklaşık 15-20 kilo civarında ayı mantarı topluyor. Mantarın kilosu 15 TL'den tüccarlar tarafından alınıyor. Ormanlık alanlardan toplanan mantarlar Çanakkale'deki firmalara satılıyor. Mantarları alan firmalar ise ürünleri işleyerek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Kilosu 15 TL'den köylüye gelir kapısı oldu

Etili Muhtarı Ersin Güven, "Her yıl Kazdağları ormanlık alanlarında sonbaharda yağan yağmurların ardından çıkan ayı mantarları köylülerce toplanmaya başlandı. 15 gün süren mantar toplama sezonunda bir kişi günlük 15-20 kilo ayı mantarı topluyor. Şu an kilosu 15 liradan tüccarlar tarafından alınıyor. Ayı mantarı köylümüzün gelir kapısı oldu" dedi.

Köylülerin topladıkları ayı mantarlarını Çanakkale'de bulunan firmalara sattıklarını söyleyen Güven, "Bu firmalar da ürünleri işleyip Avrupa ülkelerine ihraç ediyorlar" dedi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 14:18
  1. Çanakkale
  2. ayı mantarları
  3. ihraç
  4. Kazdağları

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