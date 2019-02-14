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Geçici vergide beyan süresi uzatıldı

Geçen yılın 4. Geçici Vergi Dönemi'ne (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:21
Geçici vergide beyan süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına gelen yoğun talep nedeniyle beyannamelerin verilmesine ilişkin süre uzatımına gidildi.

Bu kapsamda beyanname verme süresi 18 Şubat gün sonu olarak yeniden belirlendi. Beyanname verme süresinin uzatılmasının ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde söz konusu tarihe kadar ödemeleri gerekiyor.

- Vergi iadesi takibi

Öte yandan GİB, Gelir-Kurumlar Vergisi İade Takip Sistemi'nin 16 Ekim 2018 tarihi itibarıyla iade işlemlerini gerçekleştirecek birimler tarafından kullanılmaya başlandığını da duyurdu.

Buna göre, Gelir-Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, anılan tarihten sonra vermiş oldukları 1A ve 1B iade talep dilekçelerinin aşamalarını İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda takip edebilmeleri için "İadem Nerede?" ekranlarında güncelleme yapıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:21
  1. Geçici Vergi Dönemi
  2. Gelir İdaresi Başkanlığı
  3. UZATMA

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