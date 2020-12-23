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Ekonomi Geçici işgücü desteği son başvuru tarihi
Ekonomi

Geçici işgücü desteği son başvuru tarihi

Geçici işgücü ödeneği kaç lira | İşe dönüş talepleri kabul edilmeyenlere geçici işgücü desteği verilecek. Eski işverenleri tarafından işe dönmeleri kabul edilmeyenler geçici işgücü desteği başvurularının ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, geçici işgücü desteği başvurusu nasıl yapılır? | Geçici işgücü desteği başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:42:00 -
Geçici işgücü desteği son başvuru tarihi

Geçici işgücü desteği başvuru yap | Torba kanuna göre 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihlerinde işten çıkarılanlar eski işverenine başvurarak işe dönüş talebinde bulunabilecek. Peki, geçici işgücü başvuruları ne zaman sona eriyor?

Geçici işgücü desteği son başvuru tarihi

Geçici işgücü başvuruları 31 Aralık 2020'de sona erecek. Başvurular yalnızca e-devlet üzerinden yapılacak. İşveren eski işçisini işe almayı kabul ederse, çalışan işten çıkarma yasağı süresince ayda 1324 TL destek alacak.

İşveren işe dönüşü kabul etmezse ve kişi halen işsiz ise ayda 1030 TL geçici işgücü desteği alacak. Bu ödenek de işten çıkarma yasağı boyunca ödenecek.

Geçici işgücü başvurusunda kimler bulunabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamak,

1/10/2020 tarihi itibarıyla sigortalı olarak bir işte çalışmamak,

Sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak,

İş Kanunu’na tabi olup olmadığına bakılmaksızın iş veya hizmet sözleşmesinin 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde sona ermemesi,

İş veya hizmet akdinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler kapsamında sona erdirilmemesi.

GEÇİCİ İŞGÜCÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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