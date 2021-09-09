Geçici işçiler kadroya alınacak mı? Taşeron işçiye kadro var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçici işçilerin sorunlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Demiryolları Genel Müdürü yıllarında da geçici işçi meselesinin olduğunu aradan geçen zamanda da halen geçici işçi meselesinin devam ettiğini söyledi. Geçici işçi sorunlarına el atacağının altını çiçek Bakan Vedat Bilgin, "30 yıl, 20 yıl. Ben Demiryolları Genel Müdürüydüm. O zaman da geçici işçilerimiz vardı, hala var. Ne biçim geçici işçilik, hala geçmiyor. Bu süreleri ve kamudaki geçici işçiler sorununu dikkate alarak çalışmak ve meseleyi çözmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, dünyanın en hızlı büyüyen iki ekonomisinden biri olduğuna işaret eden Bilgin, bunun tüketime ve ithalata dayalı bir büyüme olmadığını söyledi. Bilgin, 700 bin kamu işçisi ve memurlarla yaptıkları toplu sözleşmeler ile 3600 ek gösterge sorunu çözmek için başlattıkları çalışmanın bu imkanla ilgili olduğunu bildirdi.

Geçici işçi alımı nedir?

Geçici personel devletin geçici işlerini gördürmek amacıyla istihdamını öngördüğü personel olup 657 sayılı Kanundaki yeri bakımından eski bir müessesedir. Bu derece ses getirmesi ise ilk defa bu kadar çok sayıda işçinin aynı anda geçici personel olarak istihdamına konu edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Geçici işçiler, çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırılır. Bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı hâlinde sağlanacak koşulların altında olamaz.

Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde 8 ay süresince, kamu kurumlarında ve yer altında maden çıkarılan işyerlerinde, grev ve lokavtın uygulanması sırasında geçici iş ilişkisi kurulamaz. Mevsimlik tarım işleri, ev hizmetleri; işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde de geçici işçi çalıştırılabilir.

Orman geçici işçi kaç ay çalışır?

Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır.

Geçici Kamu Görevlileri nelerdir?

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasında; bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayanlar.