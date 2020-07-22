Geçici işçiler kadroya alınacak mı? Taşeron işçilere kadro son dakika
Toplum Yararına Programlarda (TYP) çalışanlar kadrolu mu olacak? Toplum Yararına Programlarda çalışanlar kadroya mı alınacak? Geçici işçi son dakika Geçici haberleri. İŞKUR tarafından başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurumları bünyesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) bünyesinde çalışanlar ve mevsimlik geçici işçilerin kadroya alınması için kanun teklifi meclise sunuldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Olcay Kılavuz tarafından geçici işçileri ve Toplum Yararına Program (TYP) personel alımı ilanlarına başvuru yaptıktan sonra işe alınanları yakından ilgilendiren kanun teklifini TBMM'ye sundu. 4/4/2007 Tarih ve 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. 21 Temmuz tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen teklif önümüzdeki günlerde görüşülecek. Milletvekili Olcay Kılavuz’un verdiği kanun teklifinde şunlar dile getirilmekte: