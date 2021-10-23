Kamu kurum ve kuruluşları zaman zaman geçici işçi alımı yapıyor. Mevsimlik, dönemlik bu işçiler ise bazı konularda sorunlar yaşayabiliyor. Geçici işçilere yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamada bulundu.

Geçici işçi alımı | Geçici işçi maaşları ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdüğünü belirtti. Bakan Bilgin, “Bu yıl sonunda bu büyümemizi yüzde 10 civarında gerçekleştireceğiz. Büyüyen, sosyal politikalarla güçlenen bir Türkiye, emeğini, çalışanlarını, memurlarını koruyan bir ülke olacaktır. Nitekim memurları koruyacağımız 3600'ü sözleşmemize yazdık. Vaat olmaktan çıkardık, uygulama sürecindeyiz. Onu gerçekleştireceğiz. Geçici işçilerin sorunlarını çözeceğiz” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşları yıl içerisinde pek çok kez geçici işçi alımı yapıyor. İşçi alımı ilanlarına İŞKUR e şube ve kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşmanız mümkün.

Geçici işçi nedir?

Geçici personel devletin geçici işlerini gördürmek amacıyla istihdamını öngördüğü personel olup 657 sayılı Kanundaki yeri bakımından eski bir müessesedir.