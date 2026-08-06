Geçici Çarşı’da esnafı tek tek dinledi! Mahmut Boyraz’dan destek sözü
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mahmut Boyraz, Geçici Çarşı’da faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek yaşanan sorunları ve talepleri yerinde dinledi. Boyraz, kentin ticari hayatının yeniden güçlenmesi için esnafın yanında olacaklarını belirtti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında kurulan Geçici Çarşı’yı ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mahmut Boyraz, iş yerlerini gezerek esnafla bir araya geldi.
Geçici Çarşı’daki iş yerlerini tek tek ziyaret eden Mahmut Boyraz, esnafla sohbet ederek yürüttükleri ticari faaliyetler ve yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında her dükkanda emeğin, üretimin ve yeniden ayağa kalkma iradesinin görüldüğünü ifade eden Boyraz, sahada esnafla birebir temas kurmaya önem verdiklerini söyledi.
Esnafın yaşadığı sorunların yerinde dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Boyraz, ticaret hayatının güçlenmesi için üreten kesimin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Malatya’nın ekonomik olarak yeniden güç kazanabilmesi için esnafın taleplerini önemsediklerini dile getiren Boyraz, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Mahmut Boyraz, alın teriyle çalışan tüm esnafın yanında olduklarını belirterek, Malatya ticaretinin yeniden canlanması için sahada olmaya devam edeceklerini söyledi. Boyraz, hiçbir esnafın kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini vurgulayarak, kentin üretim gücünü artıracak adımların destekçisi olacaklarını ifade etti.