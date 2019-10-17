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‘Geçici ateşkes’ kararına ilişkin Esed rejiminden ilk açıklama

Katil Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, Barış Pınarı Harekatı ve geçici ateşkese ilişkin bir açıklamada bulundu.

17 Ekim 2019 Perşembe 22:37
‘Geçici ateşkes’ kararına ilişkin Esed rejiminden ilk açıklama

Suriye'yi yerle bir eden Esed rejimine bağlı danışman Buseyna Şaban, Al-Mayadeen TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Buseyna Şaban, Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizleme harekatımıza küstah bir şekilde işgal diyerek şunları söyledi:

Güvenli bölge kavramı yanlış, olursa ismi işgal altındaki bölge olur. Bugün Esed'in dediği gibi saldırganlığa karşı koyacağız. Afrin'i, Jarablus'u ve İdlip'i nasıl kurtaracağımızı düşünüyoruz. Soçi'deki görüşmeye dair basında çıkan iddialar dışında elle tutulur bir şey yok. Ruslar da bize bir şey bildirmiş değil

Teröristler ile uzlaşıya 'önemli' dedi

Buseyna Şaban açıklamasının devamında, "SDF ile uzlaşı çok önemli, Suriyelileri bir araya getiriyor. Suriye'de birçok etnik kökenden ve farklı inançlardan insanlar var. Biz Kürtler, Araplar, Ermeniler gibi ifadelerle ayırmak istemiyoruz" dedi.

 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 22:37
  1. Esed
  2. Buseyna şaban

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  • ZaaaaaZaaaaa4 dk önce
    Esad hırlama senin gücün yetmez.bizle birlik ol ki kazan
  • Komik esadKomik esad5 dk önce
    5 pikap 2 'eski tanklami kurtaracan .. esad
  • Alperen Alperen 6 dk önce
    Kefere ......z! Suriye’yi bu hale getirdin. Kefere sen bu işten tazminat ödemeden kurtulacağını mı sanıyorsun????

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