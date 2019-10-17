‘Geçici ateşkes’ kararına ilişkin Esed rejiminden ilk açıklama
Katil Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, Barış Pınarı Harekatı ve geçici ateşkese ilişkin bir açıklamada bulundu.17 Ekim 2019 Perşembe 22:37
Suriye'yi yerle bir eden Esed rejimine bağlı danışman Buseyna Şaban, Al-Mayadeen TV'de önemli açıklamalarda bulundu.
Buseyna Şaban, Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizleme harekatımıza küstah bir şekilde işgal diyerek şunları söyledi:
Güvenli bölge kavramı yanlış, olursa ismi işgal altındaki bölge olur. Bugün Esed'in dediği gibi saldırganlığa karşı koyacağız. Afrin'i, Jarablus'u ve İdlip'i nasıl kurtaracağımızı düşünüyoruz. Soçi'deki görüşmeye dair basında çıkan iddialar dışında elle tutulur bir şey yok. Ruslar da bize bir şey bildirmiş değil
Teröristler ile uzlaşıya 'önemli' dedi
Buseyna Şaban açıklamasının devamında, "SDF ile uzlaşı çok önemli, Suriyelileri bir araya getiriyor. Suriye'de birçok etnik kökenden ve farklı inançlardan insanlar var. Biz Kürtler, Araplar, Ermeniler gibi ifadelerle ayırmak istemiyoruz" dedi.
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