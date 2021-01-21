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Medya Geceye damga vurdu! Kuruluş Osman'dan nefes kesen savaş sahnesi
Medya

Geceye damga vurdu! Kuruluş Osman'dan nefes kesen savaş sahnesi

ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuna karşı savaşı geceye damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 14:27:00 -

Kuruluş Osman dizisinde geçen hafta yeni bölüm olmayınca izleyiciler bu durumdan bir hayli rahatsız olmuştu. Ancak dün akşam yayınlanan 42. bölümdeki savaş sahneleri bu durumun telafisi oldu. Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuna karşı verdiği destansı mücadele sosyal medyada gündem oldu.

Geceye damga vurdu

Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan 42. bölümüyle izleyenlerin adeta nefeslerini kesti. Aksiyon dolu savaş sahneleriyle dizi çarşamba akşamının adından en çok söz ettiren yapımı oldu.

Dizinin 42’nci bölümüne Osman Bey ve alplerinin Bizans kuvvetleriyle karşı karşıya geldiği görkemli savaş sahnesi damga vurdu.

Söğüt’teki toya katılmak üzere uç bölgesine gelen Türk beylerinin şehit edilmesinin intikamını almak için harekete geçen Osman Bey, Konstantinopolis’ten gönderilen destek birliklerinin istihbaratını alınca alpleriyle yola koyuldu.

Alpleri ile birlikte Bizans ordusunun karşısına dikilen ve düşmanı perişan eden Osman Bey, savaştan galip ayrıldı. Bu zafer uç bölgesinde büyük sevinçle karşılandı.

Büyük umutlar bağladığı birliklerin tuzağa düştüğünü öğrenen Nikola ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. İmparator tarafından tekfurların başı ilan edilen ve taç giyen Nikola, Haçlı birliğini kurarak Türkleri bölgeden atacağına dair ant içti. Savaş ganimetleri ile Kayı Obası’nı ihya eden Osman Bey, kendisine düşen payı ise ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

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