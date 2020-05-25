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Aktüel

Gecenin karanlığı şimşekler ve yıldırımlarla aydınlandı

Van’ın Edremit ilçesinde ardı ardına çakan şimşek ve düşen yıldırımlar sonucu gece adeta gündüze döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:53:56 -
Gecenin karanlığı şimşekler ve yıldırımlarla aydınlandı

Van’ın Edremit ilçesinde ardı ardına çakan şimşek ve düşen yıldırımlar sonucu gece adeta gündüze döndü.


Edremit ilçesinde akşam saatlerinde ardı ardına şimşeklerin çakması ve yıldırımın düşmesi, amatör fotoğrafçı Eren Aydemir tarafından fotoğraflandı. Eşsiz manzarası ve tüyler ürperten fotoğraflar, şimşeklerin ve yıldırımın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. Yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla çakan şimşek ve düşen yıldırımlar sonucu herhangi bir can ve mal kaybı da yaşanmadı.

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