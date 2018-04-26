Geçen yılın ekonomik canlılığı ilk üç ayda sürdü

İSO Meclisi’nin nisan ayı olağan toplantısı, “İSO Yönetim Kurulu’nun 2018-2022 Çalışma Programının Değerlendirmesi” ana gündemi ile gerçekleştirildi.

Bahçıvan, “Küresel ekonominin 2017 yılında yakaladığı güçlü büyümeyi, bu yıl ve gelecek yıl yüzde 4’e yaklaşan bir hızla sürdürmesi bekleniyor. Bu beklentinin ardında küresel ticaret ve küresel ekonomide eşzamanlı ve genele yayılan büyüme eğilimi belirleyici rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SIKINTILAR

Bahçıvan, dünya ekonomisinde bugün maalesef yoğun bir öngörüsüzlük dalgasıyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, “Açık ve net söylüyorum. Dünyanın şu andaki en temel problemi öngörüsüzlüktür. Öyle ki, IMF’den Dünya Bankası’na, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarından araştırma kurumlarına kadar birçok kurum ve kuruluşu etkisi altına almış olan bu öngörüsüzlük dalgasının giderek artması, önümüzdeki günlerin neler getireceğine ilişkin belirsizliği de artırmaktadır” dedi.