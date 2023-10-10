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Ekonomi Geçen yıl 22 milyon 602 bin cep telefonu kayıt altına alındı
Ekonomi

Geçen yıl 22 milyon 602 bin cep telefonu kayıt altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 22:24:00 -
Geçen yıl 22 milyon 602 bin cep telefonu kayıt altına alındı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Faaliyet Raporu’ndan elde edilen bilgilere göre 2021’de 11 milyon 951 bin 260 IMEI numarası ithalatçı başvurusuyla kaydedilirken, 2022’de bu sayı yüzde 15.26 azalışla 10 milyon 127 bin 34 oldu.

Söz konusu dönemde imalatçı başvurusuyla kayıt altına alınan IMEI numarası sayısı ise yüzde 0,82 azalarak 11 milyon 726 bin 750’den, 11 milyon 630 bin 668’e geriledi.

Yolcularla birlikte 845 bin telefon geldi

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan cihaz sayısı aynı dönemde yüzde 666,31 artarak 110 bin 253’den 844 bin 877’ye ulaştı.

Böylece geçen yıl imalat, ithalat ile yolcu beraberinde getirilenler olmak üzere toplam 22 milyon 602 bin 579 cep telefonu Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde (MCKS) kayıt altına alındı.

BTK bünyesinde yer alan Bilgi ve İhbar Merkezi’ni (BİM) arayan vatandaşların kayıp ve çalıntı cihazlarla ilgili iletişime kapattırma taleplerinde de artış görüldü. BİM aracılığı ile 2022’de toplam 749 bin 381 çağrı alındı. Çağrı sayıları, 2021 yılına göre yüzde 46.88 arttı.
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