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Geçen seneye oranla kurban satışı yüksek

Kurban Bayramı’nın başlamasına kısa süre kala beraber kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:31
Geçen seneye oranla kurban satışı yüksek

Kurban Bayramı’nın başlamasına kısa süre kala beraber kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Satıcılar, geçen seneye göre satışların yüksek olduğunu belirtirken, bugün ve bayramın ilk günü de yoğunluk olacağını söylediler.



Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Bugün ve bayramın ilk günü yoğunluğun fazla olacağını beklenirken, geçen seneye göre satışların yüksek olduğu gözlendi.



Her seviyede kurban satışı gerçekleştirdiklerini söyleyen kurban satıcısı Mehmet Soğukbulak, "Alıcılar, hayvanların kör olmamasına dikkat etmeleri gerekiyor. Hayvanın yaşını doldurmaması gerekiyor" dedi.



"Bu bayramda vatandaşın alım gücü çok iyi"


Bu bayramda vatandaşın alım gücünün çok iyi olduğunu ifade eden Soğukbulak, "Vatandaşın alım gücü çok güzel. Allah devletimizden razı olsun. Özellikle devletin bayram ikramiyesi vermesi bizleri de rahatlattı" ifadelerini kullandı.



"Geçen seneye oranla bu sene hayvan satışında bir artış var"


Geçen seneye oranla bu sene hayvan satışında bir artış olduğunu söyleyen Soğukbulak, "Geçen sene bu kadar değildi. Genelde satışların yoğun olduğu gün arife günü oluyor. Arife gününü de bayramın ilk günü takip ediyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:31
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