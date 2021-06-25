Geçen seneki TYT puanıyla tercih yapma! YKS geçen seneki puanı kullanma 2021

2020 TYT’de 200 ve üzerinde puan alan bir aday isterse bu yıl YKS’nin hiçbir oturumuna girmeyebilir ve bu puanını kullanabilir. Ama bunun için de mutlaka 2021 YKS’ye başvuru yapmış olmak gerekiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS baraj puanı kaç?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

2020 TYT puanı ile nasıl tercih yapılır?

2021 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre; 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor.

YKS’nın birinci basamak sınavı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının geçerlilik süresi 2 yıldır. Geçen yıl YKS sınavına giren öğrenciler, bu yıl da TYT puanını kullanarak tercih yapabilmekte. TYT puanının 2 yıl geçerli olmasının şartı elde edilen puanın 200 ve üzeri olması gerekmektedir. Yani ancak TYT’de 200 ve üzeri puan alan adaylar, bu puanlarını sonraki yıl da kullanabilecek. Adaylar isterse 2021 TYT’ye girmeyerek 2020 TYT puanını kullanıp yalnızca AYT ve YDT’ ye hazırlanabilecek, tercih yapabilecek. İki yıl üst üste TYT’ye giren aday hangisinden daha yüksek TYT puanı almış ise tercih sürecinde o sonucu kullanabilecek.

TYT puanıyla tercih yapılacak bölümler hangileri?