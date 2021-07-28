Geçen seneki TYT puanı kullanma! Geçen seneki TYT puanı ile hangi bölümlere tercih edilir?

Geçen-seneki-TYT puanı ile tercih nasıl yapılır? 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfası üzerinden erişime açıldı. Adaylar, tercihlerini 5-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. İşte 200 ve üzeri 2020-TYT Sınav Puanının 2021 YKS’de tullanılmasına ilişkin detaylar…

Geçen seneki TYT puanı ile hangi bölümlere tercih edilir?

Geçen seneki TYT puanı ile bu sene tercih nasıl yapılır? ÖSYM 2020-TYT’de 200 ve üzeri sınav puanı olan adayların, 2021 YKS’de bu puanlarının nasıl kullanılacağına ilişkin olarak adayları ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapılmıştır.

2020 TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2021 TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2021-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında aşağıdaki yol izlenecektir:

1.2020 TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri* hesaplanacaktır. 2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacaktır.

2. 2020 TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2021-TYT’de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, “Dönüştürülmüş Puan” olarak adlandırılacaktır. Dönüştürülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2020-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecektir.

3. Hem 2020-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan, hem de 2021-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2021-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

4. 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2021-TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2021-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

5. Bütün adayların başarı sıraları, 2021-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecektir.

* Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın “yüzdelik dilim değeri” olarak adlandırılır.

2021-TYT nihai Sınav Puanı, 2021-YKS Kılavuzunda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacaktır.

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