Geçen seneki TYT puanı ile hangi bölüme tercih edilir? 2020 TYT puanı mı 2021 TYT puanı ile mi tercih yapılacak?

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) cumartesi, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını pazar günü çözdü. 2021 YKS sınavının tamamlanmasından sonra ÖSYM YKS 2021 TYT ve AYT soru kitapçıklarını yayınlayarak soru ve cevaplarını adayların erişimine açtı. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasını beklemeyen adaylar şimdiden TYT ve AYT puan hesaplamalarına başladı. ÖSYM 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite maratonunda adayları tercih ve yerleştirme heyecanı bekliyor. Peki geçen yıl TYT puanını kullanma nasıl yapılacak?

2020 TYT puanımı 2021'de kullanmak

Geçen seneki TYT puanı kullanma nasıl yapılır? YKS geçen seneki puanı kullanma 2020 TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2021-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2021-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında aşağıdaki yol izlenecektir:

1. 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri* hesaplanacaktır. 2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacaktır.

2. 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2021-TYT’de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, “Dönüştürülmüş Puan” olarak adlandırılacaktır. Dönüştürülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2020-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecektir.

3. Hem 2020-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan, hem de 2021-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2021-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

4. 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2021-TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

5. Bütün adayların başarı sıraları, 2021-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecektir.

Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın “yüzdelik dilim değeri” olarak adlandırılır.

2021-TYT nihai Sınav Puanı, 2021-YKS Kılavuzunda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacaktır.

YKS TYT AYT tercihleri nasıl yapılacak?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans

programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.