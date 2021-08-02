Geçen seneki rekoru tahmin etmişti! Altın için flaş iddia: 3-5 sene içinde...
Fon yöneticisi Diego Parrilla, altın fiyatlarında yeni zirveler görülebileceğini iddia etti. Parrilla, 2016'da 5 yıl içinde altının rekor kıracağını doğru tahmin etmişti.
Fon yöneticisi Diego Parrilla, Merkez Bankalarının teşviklerin azaltmasıyla altının yeni zirve seviyelere yükselebileceğini ileri sürdü.
2016'da altının 5 yıl içinde rekor kıracağını doğru tahmin eden Parrilla altında yükseliş için temel faktörlerin güçlendiğini iddia etti.
bloomberght.com'un haberine göre; fon yöneticisi, altının ons fiyatının gelecek 3-5 sene içinde 3.000-5.000 dolar aralığına tırmanabileceğini öne sürdü.