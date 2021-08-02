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Ekonomi Geçen seneki rekoru tahmin etmişti! Altın için flaş iddia: 3-5 sene içinde...
Ekonomi

Geçen seneki rekoru tahmin etmişti! Altın için flaş iddia: 3-5 sene içinde...

Fon yöneticisi Diego Parrilla, altın fiyatlarında yeni zirveler görülebileceğini iddia etti. Parrilla, 2016'da 5 yıl içinde altının rekor kıracağını doğru tahmin etmişti.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 16:33:00 -
Geçen seneki rekoru tahmin etmişti! Altın için flaş iddia: 3-5 sene içinde...

Fon yöneticisi Diego Parrilla, Merkez Bankalarının teşviklerin azaltmasıyla altının yeni zirve seviyelere yükselebileceğini ileri sürdü.

2016'da altının 5 yıl içinde rekor kıracağını doğru tahmin eden Parrilla altında yükseliş için temel faktörlerin güçlendiğini iddia etti.

bloomberght.com'un haberine göre; fon yöneticisi, altının ons fiyatının gelecek 3-5 sene içinde 3.000-5.000 dolar aralığına tırmanabileceğini öne sürdü.

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