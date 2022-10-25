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Medya Geçen sene çok tartışılmıştı.. Ilıcalı'dan sürpriz tanıtım
Medya

Geçen sene çok tartışılmıştı.. Ilıcalı'dan sürpriz tanıtım

TV8 ekranlarında yayınlanan ve dünyanın en zor yarışması olarak bilinen Survivor 2023'ün tanıtımı yayınlandı ve resmen başvurular başladı. Geçtiğimiz sene izleyici ekran başına kitlemeyi başaran yarışmanın 2023 yarışmacı kadrosu merakla beklenirken Acun Ilıcalı yaptığı açıklama ile herkesi adeta şaşırttı. Formatta değişiklik sinyali veren Ilıcalı'nın tanıtım videosunda kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 16:11:00 -
Geçen sene çok tartışılmıştı.. Ilıcalı'dan sürpriz tanıtım

TV8 ekranlarında yayınlanan ve dünyanın en zor yarışması olarak bilinen Survivor 2023'ün tanıtımı yayınlandı ve resmen başvurular başladı. Geçtiğimiz sene izleyiciler tarafından birincisinin çok tartışıldığı yarışmada 2023 yarışmacı kadrosu merakla beklenirken Acun Ilıcalı yaptığı açıklama ile herkesi adeta şaşırttı. Formatta değişiklik sinyali veren Ilıcalı'nın tanıtım videosunda kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekti.
TV8 ekranlarında yayınlanan  Survivor'ın 2023 tanıtım videosu yayınlandı. Survivor, yeni sezonu ve formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Televizyoncu Acun Ilıcalı tanıtım videosuna verdi.

 

Geçtiğimiz sezonda eski şampiyonların da mücadele ettiği 'All Star' yılında Nisa Bölükbaşı'nın mutlu sona ulaştığı Survivor'ın yeni sezonu için Acun Ilıcalı sürpriz bir tanıtımın altına imza attı.

Nisa Bölükbaşı, parkur performansı olarak Adem Kılıçcı, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Batuhan Karacakaya ve Çağan Atakan Arslan gibi iddialı rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen SMS oylaması sonucu şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı.

All Star sonrası 'haksızlık' eleştirileri günlerce konuşulmuştu. Nagihan ve Batuhan da bu yönde çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Survivor'ı üçüncü tamamlayan Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya'nın, "Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Gitti oğlumun emekleri" çıkışında bulunmuştu.

Ilıcalı bu iddiaların ardından SMS oylaması sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kalmıştı. Acun, "Kimsenin hakkı yenmedi. Bunu garanti edebilirim. Nisa'nın oyu Batuhan'ın üç katı" demişti.

Yarışmanın Instagram hesabından paylaşılan videoda başvuruların başladığının müjdesini ise Acun Ilıcalı duyurdu. Tanıtımdaki yeni detay ise hayranlarını daha da heyecanlandırdı.

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 'Survivor akıl oyunları' diyerek, yeni sezon tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtımını görenler; "Acun geçen yıldan ders çıkardı" ve "Eleştiriler sonrası harekete geçti" şeklinde yorumlarda bulundu. 

Ünlü televizyoncu, yayınladığı video ile Survivor 2023 başvurularının başladığını duyurdu. Ilıcalı, parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söyledi.

"Bu seneki sloganımız şu; Survivor akıl oyunları"

Ilıcalı tanıtım videosunda yaptığı açıklamada; "Survivor 2023'e hazır mısınz? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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