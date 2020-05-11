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Ekonomi

Geçen hafta rekor kıran altın bu haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta 396,50 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gören gram altın yeni haftaya 390 liranın altında başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 09:18:00 - 2020-05-11 09:20:50
Geçen hafta rekor kıran altın bu haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta tarihi seviyelere çıkan gram altın, yeni haftaya 389 lira seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2.552 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.708 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. 

1.740 direnç konumu

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündeminin bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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