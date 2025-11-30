AK Parti-MHP-DEM Parti ittifakı olabilir mi? Merak edilen sorunun cevabı geldi

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye siyasetinin yakın geleceğini şekillendirebilecek önemli açıklamalarda bulundu. Ensarioğlu'nun açıklamalarının odağında DEM Parti ile Cumhur İttifakı arasında bir siyasi işbirliği ihtimali ve Kürt sorununun çözümü yer aldı.

AK Partili Ensarioğlu, "DEM Parti ile Cumhur İttifakı arasında ittifak olabilir mi?" sorusuna "Bugünkü ittifak sadece terörsüz Türkiye ile ilgili bir ittifaktır. Siyasi ittifak değildir. Ancak ittifak olabilir mi? Olabilir" diye cevapladı.

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni ve Haber 7 Yazarı Mehmet Acet, bu hafta Başkent Kulisi programında AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nu ağırladı.

Ensarioğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Kürt sorununda özellikle 15 yılda atılan tüm adımlar, çok ciddi reformlardı. Bu reformlar sayesinde örgütün varlık sebebi ortadan kalktı. Bugün gelinen noktada Kürtler, Türkiye'den ayrılmak istemiyorsa o zaman nedir talep edilen? Eşitlik ve demokrasidir, bu alanlarda yüzlerce reform Meclis'ten geçti. Artık örgütün varlığının gerekçesi ortadan kalktı. Örgüt Öcalan'ın çağrısı üzerine kongresini topladı ve silahları bırakma kararı aldı. İlk adımını attı. Sonra güçlerini ülke dışına çekme kararı aldı. Meclis komisyonu 18 toplantı yaptı, her kesimden insanın fikirlerini dinlediler. En sonunda da Öcalan'ı dinleme kararı aldılar. 3 temsilci İmralı'ya gidip, Öcalan'ı dinledi. Komisyon üyelerinin de Öcalan'a soruları olmuştur. Bununla birlikte artık komisyon bütün görüşmeleri tamamlamış oldu. Şimdi komisyonun görevi silah bırakma ve silah bırakacak insanların akıbetiyle ilgili Meclis'e tavsiyelerde bulunacak.

“İSRAİL, KÜRT KARTINI OYNADI”

Türkiye'nin İsrail'e karşı çok net bir duruş sergilediğini biliyoruz. Türkiye'nin bu pozisyonundan İsrail çok büyük bir rahatsızlık duyuyor. Türkiye'nin yumuşak karnı da Kürtler, o nedenle İsrail, Kürt kartını oynadı. Oradaki Kürtler arasında da bir sempati oluşturmuştur. Kürtler muhafazakardır, İsrail ile işbirliğine sıcak bakmazlar. İsrail'in vaat edilmiş topraklar diye bahsettiği topraklar Kürtlerin yaşadığı coğrafyadır. Dolayısıyla bugün Türkiye'ye karşı yapılan bir hamledir bu. Özellikle bu Suriye'nin mevcut yapısıyla ilgili Türkiye'nin sağladığı desteği bozmak için İsrail, Kürtleri iştahlandıracak cümleler kullanmıştır. Öcalan'ın öteden beri İsrail'e bir karşıtlığı vardır. Ben İsrail'in oradaki sabotajların boşa çıktığı kanaatindeyim. Suriye'de Türkiye'nin lehine bir mutabakat ile yeni bir sürecin başladığı kanaatindeyim.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DEM PARTİ'NİN DESTEĞİ

Bu süreç başladığından bugüne kadar DEM Parti olumlu tavır sergilemiştir. Öcalan'ın net iradesinden sonra DEM'in bu iradeye karşı hareket etme şansı yoktur. DEM de bugüne kadar bu meseleye olumlu katkı sunmuştur. Öcalan ile İmralı heyeti görüştüğünde kendileri bir kuşkuları varsa, Öcalan'a iletmiştir. Öcalan bu kuşkuların yersiz olduğunu söylemiştir.

DEM PARTİ-AK PARTİ-MHP İTTİFAKI OLUR MU?

Bugünkü ittifak sadece terörsüz Türkiye ile ilgili bir ittifaktır. Siyasi ittifak değildir. Ancak CHP'nin İmralı'ya gitmeyişi veya Türkiye'nin önündeki en önemli mesele olan yeni anayasa sürecine sunacakları katkı nedeniyle olabilir mi? Olabilir ama bu süreç başlarken hiçbir siyasi pazarlık yapılmamıştır. DEM'in ileride Cumhur İttifakı'na destek vermesiyle ilgili bir süreç değil.

