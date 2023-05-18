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Siyaset Geceliği 100 bin TL’lik odada iftira seansı
Siyaset

Geceliği 100 bin TL’lik odada iftira seansı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 15:56:00 -

Kılıçdaroğlu ve avanesinin, AK Partili Nurettin Canikli'ye iftira atarken kendileriyle çeliştikleri video sosyal medyada gündem oldu.

Fondaş medyanın, PKK destekli cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki belgeselinde bir görüntü büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu ve avanesinin, geceliği 100 bin liralık otelde, AK Partili Nurettin Canikli'ye atacakları iftirayı kararlaştırdıkları anlar yayınlandı.

O anlarda Canikli'nin, "128 milyar lirayı herkese eşit olarak dağıttık" dediği iddia edildi. Tam da o esnada bir CHP'li, "Ben öyle bir açıklama bulamadım" dedi.

CHP'lilerin daha kendileri bile öyle bir açıklama olmadığını net şekilde söylerken, kamuoyunu bu yalan bilgilerle meşgul etmeleri ve AK Partilileri hedef göstermeleri tepkiye neden oldu.

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