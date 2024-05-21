Gecelerin kabusu karabasan.. Neden olur nasıl kurtulunur?

Bazı geceler uykudan uyanmak isteyip de hareket edemediğiniz olmuştur.

Bu korkutucu deneyim aslında düşündüğünüzden çok daha yaygın.

Uyku felci ya da halk arasında bilinen adıyla karabasan, bilinç ile hayal dünyası arasındaki bulanık sınırda meydana gelen geçici bir hareket edememe durumudur.

Uyku modunda olmanıza rağmen beyniniz aktif kalır ve vücudunuz geçici olarak kilitlenir.

Uyku felci yaşayanlar, genellikle yatakta uyanık olmanın verdiği huzurla başlar ama hemen ardından hareket edememenin paniğini yaşarlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu deneyim, sesler duymak veya gölgeler görmek gibi halüsinasyonlarla da birleşebilir.

Ancak endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Araştırmalar, toplumun %30’unun hayatının bir döneminde bu durumu deneyimlediğini gösteriyor. Peki neden oluyor?

Karabasan neden olur?

Uyku felci, uyanırken veya uykuya dalarken kaslarınızı hareket ettiremediğinizde yaşanır. Beyniniz aktif olsa da vücudunuz uyku modunda kalır ve bu nedenle hareket edemezsiniz.

Bu durum oldukça korkutucu olabilir, ancak nedenleri hala tam olarak bilinmemektedir. Bilim insanları, uyku felcinin bazı durumlarla bağlantılı olabileceğini düşünüyorlar.

· Yemek yedikten sonra uyumak

· Yoğun ve düzensiz çalışma saatleri

· Gün içerisinde uyuma eğilimi

· Uyku düzeninin olmaması

· Jet lag

· Narkolepsi

· Stres

· Depresyon

· Yaşam tarzının ya da ortamın ani bir şekilde değişmesi

· Uyku sorunu yaşanma durumunda kullanılan ilaçların etkisi

· Aç uyumak

· Aşırı sigara ve alkol kullanımı

· Sırt üstü uyumak

· Genetik faktör

Uyku felci (karabasan) sırasında ne olur?

· Uyanık ama hareket edemiyor, konuşamıyor veya gözlerini açamıyor olma hali

· Sanki odanızda biri varmış hissi

· Sanki bir şey seni aşağı itiyormuş hissi

· Korkmuş olma hali

· Bu duygular birkaç dakikaya kadar sürebilir.

Karabasan nasıl geçer?

· Uyku düzeni sağlamak için günlük 6 ila 8 saat arasında uyumaya çalışın.

· Uyku bozukluğunuz varsa bunu teşhis etmek için doktora başvurun.

· Karabasanın neden olduğu psikolojik problemler için psikolojik destek alın.

· Stres, alkol ve sigaradan uzak durun.