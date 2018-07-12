Gece zirveyi görmüştü! Dolarda son durum

Dolarda gece yarısı yurt dışı kaynaklı yaşanan artış, kuru yeni tarihi zirvesine taşıdı. Dolar Asya piyasalarında gece yarısı 4.9743 ile rekor kırarken, sabahki işlemlerde ise önce 4.88 TL, ardından da 4.85 ve 4.82 TL seviyesine çekildi. Dolar öğle saatlerinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının ardından 4.80 TL'ye geriledi. Böylece tarihi zirveden başlayan düşüş 17 kuruşa ulaştı.