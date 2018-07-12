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Gece zirveyi görmüştü! Dolarda son durum

Gece yarısı yurt dışı kaynaklı yaşanan artışla 4,97 seviyelerini gören dolar bugün 4,80 TL'ye kadar çekildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:27
Gece zirveyi görmüştü! Dolarda son durum

Dolarda gece yarısı yurt dışı kaynaklı yaşanan artış, kuru yeni tarihi zirvesine taşıdı. Dolar Asya piyasalarında gece yarısı 4.9743 ile rekor kırarken, sabahki işlemlerde ise önce 4.88 TL, ardından da 4.85 ve 4.82 TL seviyesine çekildi. Dolar öğle saatlerinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının ardından 4.80 TL'ye geriledi. Böylece tarihi zirveden başlayan düşüş 17 kuruşa ulaştı.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:27
  1. Türkiye
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Japon
  4. dolar

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  • CEMAL DERELİCEMAL DERELİ3 sa önce
    ÖLÜMÜ GÖSTERİP HASTALIĞA RAZI OLUYORUZ. BU DÜŞMÜŞ HALİYSE... YAZIK BU MİLLETE YAZIK !!! REİS EL AT ŞU İŞE... SEN DE ÇÖZEMEZSEN BU İŞİ KİM ÇÖZECEK ?
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