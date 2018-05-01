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Gece yemek yemek ve az uyku kilo aldırır mı?

Uyku ve beslenme arasındaki ilişkinin önemiyle ilgili bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Diyetisyen Dr. Müge Arslan, gün boyunca toplantılar, görüşmeler, trafik ve stres derken akşam olduğunu ve günün tüm yorgunluğu ile stresin uykusuz geceleri beraberinde getirdiğini vurguladı.

01 Mayıs 2018 Salı 15:58
Gece yemek yemek ve az uyku kilo aldırır mı?

''KİLO ALIMINA NEDEN OLUYOR''

Son yıllarda yapılan çalışmaların kısa uyku süresinin, obezite, hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve tüm nedenlere bağlı mortalite yani ölüm riski arasında ilişki olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Arslan, “Çalışmalar, sirkadiyen aksaklıklar boyunca iştah hormonlarının değiştiğini de göstermiştir. İnsanlarda leptin düzeyleri, genellikle uyanıklık zamanında düşük, uyku durumunda yüksektir. Sirkadiyen aksaklıkların leptin hormon seviyesini düşürdüğü ve potansiyel iştah artışı ile kilo alımına neden olduğu rapor edilmiştir” dedi.

''GECE YEMEK ŞİŞMANLIĞI TETİKLİYOR''

Sirkadiyen ritmi etkileyen önemli çevresel etkenlerin başında beslenmenin geldiğine işaret eden Arslan, şunları söyledi: “Uykuya ya da değişmiş sirkadiyen zaman ve metabolizma bozukluğuna katkıda bulunan iki yeme bozukluğu, gece yeme sendromu ve uykuyla ilişkili yeme bozukluğudur. Sirkadiyen ritim bozukluğu ve uyku kalitesindeki azalmaya paralel olarak bireyler, gün boyunca tükettikleri besinlere ek olarak uyku süreçlerini uyanık olarak geçirerek, gece bu süreçlerde de besin alımına devam etmektedirler. Bu durumda enerji alımındaki artışa paralel olarak şişmanlık tetiklenmektedir. Benzer şekilde gün içerisinde gerçekleşen öğün atlama, yanlış besin seçimleri de uyku kalitesi üzerine etkilidir. Örneğin yapılan çalışmalar, karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek besinlerin uyku kalitesini azalttığını göstermektedir.

Bu sebeplerden dolayı toplumsal bilincin oluşturulması, gün geçtikçe artan bir halk sağlığı sorunu haline gelen obezitenin önlenmesi ve toplum yükünün azaltılması için, özellikle sınav döneminde gece geç saatlere kadar çalışan öğrencilere, vardiyalı gece işlerinde çalışanlara, uyku kalitesi az olan bireylere uyku ve beslenme arasındaki ilişkinin önemi vurgulanmalıdır.”

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:58
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  4. gece yemek
  5. yaşam

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