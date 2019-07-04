Gece yediğinizde zarar vermeyen 8 besin

Peynir

Bilim adamları, gece aç yatmanın çok yemek yemek kadar mahzurlu olabileceğini söylüyor. Gece sizi rahatsız etmeyecek yiyeceklerden atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz. Mesela peynir gibi bedenin sindirimi için çok güç olmayan bir yiyecek seçebilirsiniz.

Yoğurt

Beslenme uzmanlarına göre, süzme yoğurt bir gece atıştırması için müthiş bir alternatif. İçerisinde çok fazla yağ kapsamıyor, ama çok fazla protein barındırıyor. Yapılan çalışmalara göre protein yalnızca size iyi hisstettirmekle kalmayıp bedenin kalori yakmasına da dayanakçı olur.

Yumurta

Haşlanmış yumurta bir gece atıştırmalığı olarak seçim edilebilir. Böyle bir atıştırmalık, sabaha kadar olan vakitte açlığınızı size unutturabilir.

Patlamış mısır

Beslenme uzmanları, gece atıştırmalıklarını beğenenlere, tuzsuz bir kase patlamış mısır yemelerini öneri ediyor.

Kraker

Tam buğdaylı krakerler uykuya hasar vermez. Çok olmamak koşuluyla krakerler gece tüketilebilir.

Krakerler, içerisindeki karbonhidrat sayesinde daha uzun müddet doygun kalmanızı sağlar.

Muz

Bu meyve çok süratli hazmedilmesine karşın gece süresince sizi ikinci defa uyandırması gibi bir şey mevzubahisi olmaz. Muz hafiflemeniz açısından ehemmiyetli olan potasyum ve magnezyum kapsar. Uyku niteliğini de arttırır.

Bir bardak vişne suyu

Gece natürel vişne suyu içerseniz, uyku niteliğiniz daha derin ve rahat olacaktır.

Sebzeler

Eğer bir aperatif istiyorsanız, sebze yemeyi deneyin. Yeşil sebzeleri yemenizi öneririz zira sabaha kadar sizi tok yakalayacak cinste karbonhidrat kapsarlar.