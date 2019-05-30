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Gece yarısı korkutan deprem… Tunceli 4,5 ile sallandı!

Tunceli’de saat 22:42 sularında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğünün 4,5 olduğu vurgulandı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 06:35
Gece yarısı korkutan deprem… Tunceli 4,5 ile sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurduğu depremin merkezüssünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Dereova olarak açıkladı. 

Ayrıntılar geliyor...

Türkiye'deki son depremler:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.05.29 22:42:25 39.2688 39.8918 8.3 -.- 4.5 4.5 DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2019.05.29 21:37:41 36.2733 28.3927 66.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.29 21:28:19 38.4308 31.8480 8.6 -.- 1.6 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2019.05.29 21:08:24 39.0508 26.1152 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.29 20:53:04 39.1203 27.5615 5.9 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2019.05.29 20:36:39 39.1580 27.5733 5.4 -.- 2.4 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.05.29 19:19:10 37.1647 27.7368 19.1 -.- 1.8 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.29 18:54:22 38.8753 43.5803 5.0 -.- 3.0 3.0 SAGLAMTAS-(VAN) REVIZE01 (2019.05.29 18:54:22)
2019.05.29 18:05:27 39.1385 29.0747 6.3 -.- 1.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.05.29 16:47:23 39.4487 31.5405 0.0 -.- 1.1 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2019.05.29 15:38:21 36.9235 29.4167 10.2 -.- 1.3 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2019.05.29 15:25:42 40.0810 33.1408 0.0 -.- 1.8 -.- AKYURT (ANKARA) İlksel
2019.05.29 15:09:33 37.2648 28.3010 5.2 -.- 1.7 -.- IKIZCE-(MUGLA) İlksel
2019.05.29 14:34:59 35.3117 33.5163 0.0 -.- 1.7 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2019.05.29 14:01:57 36.6745 27.4217 101.1 -.- 2.4 -.- YAZIKOY-DATCA (MUGLA) İlksel
2019.05.29 13:54:38 37.0307 29.3005 1.0 -.- 1.5 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2019.05.29 13:39:02 38.2317 27.0507 5.4 -.- 1.9 -.- YENIKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.05.29 12:10:58 39.7083 25.6408 5.1 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2019.05.29 12:01:49 38.2000 40.9393 6.1 -.- 2.0 -.- UCBASAMAK-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.05.29 11:51:49 38.0602 32.7343 0.0 -.- 1.2 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2019.05.29 11:50:05 36.2748 33.7045 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 06:35
  1. Tunceli
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