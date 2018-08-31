Gece yarısı harekete geçen 3 kafadarın define hayali kötü bitti

İçerenköy Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi mezarı kazan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar emniyete götürülürken, tarihi mezarın kazıldığı ve mezar taşlarının yıkıldığı görüldü.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

Olay Kadıköy'deki İçerenköy Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre; dün gece saat 02.00 sıralarında mezarlığa gelen 3 şahıs, mezarlıktaki 3 adada Osmanlı döneminden kalma tarihi mezarı kazmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mezarın bir kısmını kazan ve mezar taşını düşüren kişileri yakaladı. Şahıslar emniyete götürülürken, tarihi mezarın kazıldığı ve mezar taşlarının yıkıldığı görüldü.

SORGULARININ ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Yakalanan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;