Gece yarısı harekete geçen 3 kafadarın define hayali kötü bitti
İstanbul Ataşehir'de bulunan İçerenköy mezarlığında gece yarısı kazı yapan 3 kişiyi polis suçüstü yakaladı.31 Ağustos 2018 Cuma 18:13
İçerenköy Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi mezarı kazan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar emniyete götürülürken, tarihi mezarın kazıldığı ve mezar taşlarının yıkıldığı görüldü.
OLAY YERİNE GELEN EKİPLER SUÇÜSTÜ YAKALADI
Olay Kadıköy'deki İçerenköy Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre; dün gece saat 02.00 sıralarında mezarlığa gelen 3 şahıs, mezarlıktaki 3 adada Osmanlı döneminden kalma tarihi mezarı kazmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mezarın bir kısmını kazan ve mezar taşını düşüren kişileri yakaladı. Şahıslar emniyete götürülürken, tarihi mezarın kazıldığı ve mezar taşlarının yıkıldığı görüldü.
SORGULARININ ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR
Yakalanan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
İşte olay yerinden ilk görüntüler;
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