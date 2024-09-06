  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Gece yarısı açıklama geldi… Türkiye’de maymun çiçeği görüldü mü?
Sağlık

Gece yarısı açıklama geldi… Türkiye’de maymun çiçeği görüldü mü?

Yeniakit Publisher
2024-09-06 01:59:00 - 2024-09-06 02:00:52
Gece yarısı açıklama geldi… Türkiye’de maymun çiçeği görüldü mü?

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 'İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildi' iddiasınıa ilişkin açıklama yaptı.

İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiği iddiası yalanlandı.

Demiryürek, sosyal medya hesabından M çiçeği virüsü iddiasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından yayılan, 'İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiğine dair bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. İskenderun'daki hastanelerde teşhisi veya tedavisi yapılan maymun çiçeği hastası yoktur."

 

Dünya Sağlık Örgütü'nden Maymun Çiçeği açıklaması! 'Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı' geliştirildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden Maymun Çiçeği açıklaması! 'Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı' geliştirildi

Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü'nden Maymun Çiçeği açıklaması! 'Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı' geliştirildi

Maymun çiçeği hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Afrika Birliği: Maymun çiçeği virüsü tüm dünyanın sorunu
Maymun çiçeği hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Afrika Birliği: Maymun çiçeği virüsü tüm dünyanın sorunu

Sağlık

Maymun çiçeği hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Afrika Birliği: Maymun çiçeği virüsü tüm dünyanın sorunu

Türkiye'de maymun çiçeği görüldü mü?
Türkiye'de maymun çiçeği görüldü mü?

Sağlık

Türkiye'de maymun çiçeği görüldü mü?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23