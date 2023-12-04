Gece uyumadan önce zerdeçallı süt içerseniz ne olur? Gece gündüz bakım: Aspirin gibi etkili baharat

Vücutta iltihap oluşmasını engeller

Zerdeçal, anti-enflamatuar etkiye sahiptir. Artrit, enflamatuar barsak hastalığı, pankreatit ve daha fazlası gibi daha ağır koşulların tedavisinde anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Günde bir bardak zerdeçallı süt içmek, vücudunuzda iltihap oluşmasını engeller.

Ciğerlerinizi temizler

Zerdaçalın ciğerlere olumlu etkisi kanıtlanmıştır. Zerdeçal, vücudunuzda temizleyici olarak işlev görür ve ciğerlerinizde yağ asidi birikimini önler. Zerdeçallı süt, yediğiniz besin ve kimyasalların vücudunuzdaki işlevini kolaylaştıracak ve ciğerlerinizi zararlı besinlerden arındıracaktır.

Vücutta iltihap oluşmasını engeller

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Zerdeçal, anti-enflamatuar etkiye sahiptir. Artrit, enflamatuar barsak hastalığı, pankreatit ve daha fazlası gibi daha ağır koşulların tedavisinde anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Günde bir bardak zerdeçallı süt içmek, vücudunuzda iltihap oluşmasını engeller.

Vücudunuz bakterilerle daha iyi savaşır

Bir antibiyotik destek alacaksınız. Çalışmalar zerdeçalın bakteri, virüs ve mantarlara karşı mücadele antibiyotik özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Zerdeçal, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı tedavi etmek için de büyük bir müttefiktir.

Kanser riskini azaltır

Zerdeçal, güçlü bir antioksidan görevi görür. Araştırmalar zerdeçalın vücudunuzda serbest radikal üreten oksidatif stresi azaltabileceğini ve kanser gibi kronik hastalıklara önlem olabileceğini göstermektedir.. Yeni bir çalışma zerdeçal tükettiğinizde, tümörlerin büyümesini durdurmaya yardımcı olan kanserli hücreleri ortadan kaldırabileceğini göstermektedir.

Kilo vermenizi sağlar

Zerdeçal, metabolizmanızı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun yağları daha hızlı sindirmesini sağlar. Zerdeçallı süt düzenli olarak tüketildiğinde vücutta yağ birikmesini önler, bu da diyet yaparken kilo vermenizi kolaylaştırır.

Kalp dostudur

Zerdeçal, vücudunuzdaki sitokin salınımını kısıtlar. Sitokinler, iltihaplanma ve kardiyovasküler hastalıklarla ilgili maddelerdir. Her gece zerdeçallı süt içmek, kalp problemleri oluşma riskini azaltır.

Beyin sağlığını korur

Beyinde yapılan sinirsel bağlantı sayısını artıran ve Alzheimer gibi dejeneratif koşullar geliştirme riskini azaltan bir madde olan BDNF seviyesini yükseltir.