Gece saatlerinde tepelerine binildi! Uyuşturucu baskınında neler ele geçirildi neler

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ünlü mekanlara yapılan baskınlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında "Uyuşturucu madde ticareti", "Uyuşturucu kullanımı için özel yer sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Uyuşturucu madde kullanma", "Fuhuşa teşvik ve aracılık" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Muğla illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli şahsın yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında İstanbul'da bulunan ünlü mekanlara da uyuşturucu baskını yapıldı. Amaya, Bebek Oteli, Kastel Elektro Müzik, Suma Han ve Taksim İQ isimli mekanlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Mekanlarda yapılan aramalar sonrasında 3 şüpheli gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 17'e ulaştı.