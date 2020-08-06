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Yerel

Gece saatlerinde feci kaza! Lüks cip demir toteme çarptı, ölü ve yaralılar var

Muğla'da kontrolden çıkıp refüjü aşan lüks cipin demir toteme çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 07:43:00 - 2020-08-06 07:45:27
Gece saatlerinde feci kaza! Lüks cip demir toteme çarptı, ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkan lüks cipin demir toteme çarpması sonucu, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Berkant Gürleyen'in (25) kullandığı 67 AB 700 plakalı cip, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüjü aşarak yol kenarındaki demir tabelaya çarpıp durdu.

Motor bölümünden dumanlar yükseldi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle motor bölümünden dumanlar yükselen cip, çevredekilerin yangın tüpüyle yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

2 kişi yaşamını yitirdi

Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü Gürleyen ve cipteki Berat Aydın (26) hayatını kaybetti. Yaralanan araçtakilerden Alper Bahadır, Metin Kukul ve Sefa Çakal ise olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik ekipleri kara yolunda güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan kazaya karışan cipin kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

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