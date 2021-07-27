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Gece saatlerinde eğilen 6 katlı bina yerle bir oldu: 2 ölü
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Dünya Gece saatlerinde eğilen 6 katlı bina yerle bir oldu: 2 ölü
Dünya

Gece saatlerinde eğilen 6 katlı bina yerle bir oldu: 2 ölü

Mısır'ın Giza kentinde gece saatlerinde hafif bir eğilme olan 6 katlı bina çöktü. Binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 16:47:00 - 2021-07-27 16:53:30

Mısır’da 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısındaki Giza kentinde bulunan Al-Warraq semtinde 6 katlı bir bina çöktü. Binanın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, kurbanların çöken mülkün sahibi Rami Moussa ve eşi olduğu öğrenildi.

Binanın çökme nedeni bilinmiyor

Yerel kaynaklara göre, binanın diğer sakinleri gece saatlerinde binada hafif bir eğilme olduğunu hissettikleri anda dışarı çıktı. Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, sivil savunma güçlerinin enkazda arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Mısır’da bina çökmeleri uzun zamandır süren bir sorun olurken, genellikle yetersiz bakım-onarım çalışmaları, bina yönetmeliklerinin ihlali, yasadışı genişletmeler veya inşaatların kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmemesinden kaynaklanıyor.

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