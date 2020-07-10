Gece modu nasıl yapılır? WhatsApp web karanlık mod uygulaması
Gece modu nasıl yapılır? WhatsApp web karanlık mod uygulaması için son güncellemesini yaptıktan sonra binlerce kişi araştırma yapmaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır karanlık modu isteyen WhatsApp kullanıcıları için sevindiren haber birkaç tıkla gerçekleşmiş oluyor. Gece modu, karanlık mod ya da siyah uygulama isimleriyle anılan bu uygulamanın detaylarını sizler için derledik. İşte detaylar...
WhatsApp kullanıcıları uzun zamandır gece modunun kullanımı için yeni yollar arıyordu. Eklentiler veya farklı uygulamalarla bu isteğini yerine getirmeye çalışan kullanıcıların sesini WhatsApp duydu ve eklentilere gerek kalmadan, sadece ayarlardan yapılacak ufak bir değişiklikle gece modunu kullanmaya olanak sağladı. Peki ama gece modu, siyah mod nasıl uygulanır?
WhatsApp'ı bilgisayarınızda açıp, karekodu okuttuktan sonra uygulama tam anlamıyla açılmış oluyor. Sol tarafta kişilerinizin üst kısmında bulunan profil fotoğrafınızın olduğu görev çubuğu üzerinde üç adet buton bulunuyor.
Yukarıdaki gibi sıralanmış olan butonların en sağında üst üste duran üç noktaya tıklayarak "diğer seçeneklere" ulaşıyorsunuz. Tıkladığınızda karşınıza çıkan listeden "Ayarlar" kısmına tıklayın ve "Tema"ya basın. Son olarak karşınıza çıkan işlemlerden "Koyu renk" yazanı tıklayarak kullanıma geçebilirsiniz.