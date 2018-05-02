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'Gece mezarlıkta ağlayan kız sesi' iddiası için kamera yerleştirildi

Çorum'da, genç kızın akşam saatlerinde geldiği mezarlıkta ağladığı iddiası üzerine, olayın aydınlatılması için belediye tarafından güvenlik kamerası yerleştirildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:42
'Gece mezarlıkta ağlayan kız sesi' iddiası için kamera yerleştirildi

İddiaya göre, 28 Nisan'da akşam saatlerinde Çorum merkezindeki Ulu Mezarlık yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç bir kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirdi.

Görevlilerce yapılan araştırmada, söz konusu mezarın yakınında kimseye rastlanmadı. Ertesi gün akşam saatlerinde kızın yine mezarlıkta olduğu ihbarı üzerine görevliler, polise haber verdi.

Ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaptığı aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine mezarlık görevlileri tarafından genç kızın başında ağladığı iddia edilen kabre, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazısının bulunduğu kağıt bırakıldı.

 

Mezarın yakınına güvenlik kamerası kuruldu

Dün akşam saatlerinde genç kızın yeniden mezarlığa geldiği iddiası üzerine polis ekiplerince yapılan arama çalışmalarından yine sonuç çıkmadı.

Kentteki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği olayın aydınlatılması, genç kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Çorum Belediyesi tarafından söz konusu mezarın yakınındaki bir ağaca güvenlik kamerası konuldu.

Kameranın görüntüleri, mezarlık görevlileri ve polis tarafından takip edilecek.

 

"Konu mezarlık ve gece vakti olunca gizemli bir hale gelmiş"

Belediye Başkanı Zeki Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadığını söyledi.

"Bir vatandaşımız 17-18 yaşında olduğu tahmin edilen siyah giyimli bir kişinin, 'Beni neden bırakıp gittin?' diye ağladığını duyunca araştırma yapmış" diyen Gül, şöyle devam etti:

"Kimseyi görememişler. İkinci gün de aynı şey olunca mezarlıklar müdürlüğündeki arkadaşlarımız konuyu Emniyet Müdürlüğüne bildirmiş. Polislerin aramaları sonucunda bir şey bulunmamış. Konu mezarlık ve gece vakti olunca gizemli bir hale gelmiş. Gizemli bir ortam olunca konu ilgi çekti. İlçelerden, diğer illerden gelip 'Konu nedir?' diye merak eden vatandaşlarımız var. Kaybolan bir cisim gibi tanımlamışlar."

Bu hareketlerin normal bir kişi tarafından yapılmayacağını düşündüğünü belirten Gül, "Ya yakınını kaybetmiştir ya da yakınını kaybettikten sonra mezarlıklarla ilgili duygusal hale bürünmüş bir vatandaşımız olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar tespit edilmiş bir durum yok." dedi.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:42
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