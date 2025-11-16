Gece kulüplerine operasyon: 11 gözaltı! “Baltuzağı” ile böyle dolandırmışlar

Ankara’da bazı gece kulüplerinde fuhuş ve dolandırıcılık yapıldığı iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonrası kurulan tuzaklarda ortaya çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı gece kulüplerinde "fuhuş ve dolandırıcılık" yapıldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

TUZAK KURUYORLARDI

Başsavcılığın koordinesinde Ankara Asayiş Ahlak Büro araştırmaları derinleştirdi. Müşteki ve tanık beyanları alınarak, kamera kayıtları izlendi. Yoğun denetimler ve takip sonrasında Kızılay'da 4 mekâna Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılık Şubeleri ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınarak, iş yerleri kapatıldı.

"Batakhane" olarak bahsedilen mekânlarda "çat çat" tabiri ile dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Mekânlarda çalışan bazı kadınların internet üzerinden tanıştıkları erkekleri ‘sevgiliymiş gibi’ kandırarak para aldıkları, paranın bir kısmını işletmeye verdikleri tespit edildi. ‘Baltuzağı’ ve ‘Balkız’ olarak anılan kadınların sık sık mekân değiştirdiği ve görüştükleri erkeklere karşı izlerini kaybettirdiği belirlendi.