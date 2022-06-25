Gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı
Norveç'te bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Olay, Norveç'in başkenti Oslo'daki bir gece kulübünde meydana geldi.
Ülke medyasına göre silahıyla içeri giren bir kişi, içerdekilere ateş açmaya başladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.
Saldırı sonrası kaçan şüpheli saldırganın yakalandığı açıklandı.
Saldırının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İLKHA)