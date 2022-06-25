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Dünya Gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı
Dünya

Gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Norveç'te bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 10:34:00 -
Gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Olay, Norveç'in başkenti Oslo'daki bir gece kulübünde meydana geldi.

Ülke medyasına göre silahıyla içeri giren bir kişi, içerdekilere ateş açmaya başladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Saldırı sonrası kaçan şüpheli saldırganın yakalandığı açıklandı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İLKHA)

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