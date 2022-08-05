  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gece kulübünde yangın: 14 ölü
Dünya

Gece kulübünde yangın: 14 ölü

Tayland'da bir gece kulübünde çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybederken en az 40 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 11:11:00 -
Gece kulübünde yangın: 14 ölü

Tayland'ın güney doğusundaki Chonburi bölgesindeki Mountain B adlı gece kulübünde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yetkililer 14 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 40 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın, 2 saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, polis barın arka kapısının kilitli olduğunu ve diğer bir yangın çıkışının da dekorasyon amaçlı olarak izolasyon malzemesi ile kapatılmış olduğunu belirtti. Yetkililer, tüm kurbanların Tayland uyruklu olduğunu söylerken, Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, gece kulübünde hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım edileceğini bildirdi.

Tayland'da 2009'da Bangkok'ta yine bir gece kulübünde çıkan yangında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, kulübün sahibi suçlu bulunarak 2011'de hapse atılmıştı. Phuket'te de 2012 yılında bir gece kulübünde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23