Gece kulübünde birbirlerini ezdiler: 6 ölü, 100'den fazla yaralı!

İtalya'nın Corinaldo kentinde bulunan bir gece kulübünde yaşanan izdiham sonucu 6 kişi ölürken, 100'den fazla kişi yaralandı.

Yaşamını yitirenlerden beşinin 18 yaşın altında olduğu ve yaralananların 12'sinin durumunun kritik olduğu açıklandı.

Yaklaşık 1340 kişinin bulunduğu tahmin edilen gece kulübünde biber gazı şişesinin alev aldığı, panik sebebiyle herkesin kaçmaya başladığı ve izdihamın bu sebeple yaşandığı belirtiliyor.