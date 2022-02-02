Gece gündüz demeden yardıma koştular

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın daima hazır durumdaki arama kurtarma ekipleri, doğal afetler sonrası hızlı ve etkin bir şekilde müdahalede bulunuyor. Ekipler, afetlerden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarını karşılıyor. 2021’de; Antalya, Muğla, Aydın, Adana, Manisa, Denizli, Isparta, Hatay, Burdur ve Kayseri’de yaşanan orman yangınlarına müdahale çalışmaları ile Rize, Kastamonu, Artvin, Sinop, Bartın ve Irak-Erbil’deki sel felaketleri sonrası bölgelerdeki faaliyetler başı çeken operasyonlar oldu.

125 müdahale çalışması

İHH Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı ekipler 2021 yılında; 125 müdahale çalışması, 472 eğitim programı, 27 tatbikat, 428 toplantı, 146 sportif faaliyet, 77 kayıp vakası operasyonu, 13 yangına müdahale, 10 sel-su baskını çalışması, 10 adet ulaşım kazasına müdahale, 9 farklı canlı kurtarma faaliyeti, 3 deprem sonrası oluşan afete müdahale ve 3 bina çökmesinde kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

İHH Arama Kurtarma ekipleri, 2021 yılında 70 ildeki bin 582 gönüllüsüyle çalışmalara aktif katılım sağladı.

81 ilin tamamında ekip kurma hedefi

İHH Afet Yönetimi Başkanı Emre Yerli, 1 Haziran - 1 Eylül arasında meydana gelebilecek felaketler konusunda özel bir hazırlık yapıldığını ifade etti. Yerli, “2022 yılında, tüm Türkiye’de ekip oluşturma çalışmalarını tamamlayarak, ilçe bazlı ekip oluşturma çalışmalarına ağırlık vermeyi hedefliyoruz. Uluslararası dirençlilik kazandırılması için aktif çalışma yürüttüğümüz 123 ülkede afet yönetimi anlayışımızı aktarmaya ve afetler konusunda işbirliklerini güçlendirmeye çalışacağız. Ülkemizde afetler konusunda çalışma yapan kurumlarla işbirlikleri yapmayı ve ortak çalışma kültürümüzü geliştirmeyi istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

9 farklı operasyon

İHH Arama Kurtarma ekipleri, yurt içi ve yurt dışında yıl boyunca 9 farklı dalda operasyon gerçekleştirdi:

-Deprem: Haiti depremi

-Yangın: Antalya, Muğla, Aydın, Adana, Manisa, Denizli, Isparta, Hatay, Burdur, Kayseri orman yangınları

-Sel Felaketleri: Rize, Kastamonu, Artvin, Sinop, Bartın, Irak-Erbil sel felaketleri

-Akarsuda Arama Kurtarma: Yalova’da denizde kayıp vakası

-Doğada Arama Kurtarma: Kocaeli-Kartepe kayıp vakası

-Tatbikat: Kamu-STK Ulusal arama kurtarma tatbikatına katılım

-Sportif: İbn-i Sina zirve tırmanışı (7134 metre)

Ağrı dağı zirve tırmanışı (5137 metre)

-Önemli gün ve haftalar: Deprem, itfaiye ile acil sağlık hizmetleri haftaları etkinlikleri ve Mavi Marmara Yürüyüşü’ne katılım

-Bölge Sistemi: İHH Arama Kurtarma gönüllülerinin afet öncesinde ve sonrasında; bölgesel ve yerel kapasitesini geliştirerek müdahale çalışmalarında daha etkin ve profesyonel olarak bir çalışma yürütebilmeleri için 2021 yılı itibariyle Türkiye genelinde 15 bölge olarak yapılanma çalışmalarına başlanmıştır.

9 farklı dalda eğitim

Afetlere daha iyi hazırlanabilmek adına 9 farklı dalda eğitim icra edildi:

-İHH Doğada Arama Kurtarma (DAK) Eğitimi: 298 kursiyerin katılımı ile 6 farklı ilde DAK1 ve DAK2 eğitimleri verildi.

-İHH Doğada Arama Kurtarma (DAK) Eğitmen Eğitimi: 22 kursiyerin katılımıyla eğitmen eğitimi yapıldı.

-Yüksekte Çalışma ve Arama Kurtarma Eğitmen Eğitimi: 30 Kursiyerin katılımı ile Konya’da icra edildi.

-İHH Kentsel Arama Kurtarma (KAK) Eğitimi: 623 kursiyerin katılımı ile 8 farklı ilde KAK1 ve KAK2 eğitimleri yapıldı.

-İHH Suda Arama Kurtarma (SAK) Eğitimi: 360 kursiyerin katılımı ile 2 farklı ilde SAK eğitimleri düzenlendi.

-Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi: Ankara'da 30 kadın katılımcıya eğitim verildi.

-İlk Yardım Eğitimi: Tüm ülkedeki İHH teşkilatlarında 2021 yılında 300 kişiye eğitim verildi.

-Çevrimiçi Eğitimler: 14 bin kursiyerin katılımıyla; psikososyal destek, doğada arama kurtarma, ilk yardım ve telsiz eğitimleri verildi.

-Yurt Dışı Eğitimi: TİKA ile birlikte Bosna Hersek’te 2 aşamadan oluşan DAK eğitmen eğitimi ve KAK temel eğitimine 51 kursiyer katıldı. Ayrıca, Endonezya ve Maldivler'den gelen 12 kursiyere de DAK temel ve SAK temel eğitimi verildi.