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Gündem Gece gelen depremin en net görüntüsü! İşte Kahramanmaraş'ın karanlığa gömüldüğü an
Gündem

Gece gelen depremin en net görüntüsü! İşte Kahramanmaraş'ın karanlığa gömüldüğü an

Kahramanmaraş merkezli deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 08:07:00 -

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 günü 04.17'de, meydana delen 7,7 büyüklüğündeki depremin en net kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kent merkezinde bulunan Ahır Dağı eteklerinde yer alan güvenlik kamerasında, deprem anındaki sarsıntı görülüyor.

Sarsıntının ardından gökyüzünün görüntüsü ve ardından kentin ışıklarının sönmesi de kayıtlarda yer alıyor.

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