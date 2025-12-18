  • İSTANBUL
Gece evden çıktı, sabah acı haber geldi
Yerel

Gece evden çıktı, sabah acı haber geldi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gece evden çıktı, sabah acı haber geldi

Çanakkale Yenice'de kendisinden saatlerdir haber alınamayan 35 yaşındaki engelli adam, baraj çevresinde ölü bulundu.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gece saatlerinde evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan engelli Halil Özer için başlatılan arama çalışmaları acı sonla bitti.

 

Sekiz buçuk saat sonra kötü haber geldi

Yenice ilçesindeki evinden saat 01.00 sıralarında ayrılan engelli Halil Özer'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ve AFAD ekipleri tarafından bölgede arama-kurtarma çalışmalarına başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda saat 09.30 sıralarında Gönen Barajı çevresinde Halil Özer'in cansız bedeni bulundu. Savcının incelemesinin ardından Özer'in cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

