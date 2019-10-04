Gece acıkınca ne yenir? İşte, masum atıştırmalık tarifi

Akşam yemeğinden birkaç saat sonra mideniz mi kazınıyor? Böyle anlarda hem açlığınızı bastırabilir hem de fazla kalorilerle boğuşmayabilirsiniz. İşte, hem lezzetli hem düşük kalorili atıştırmalık. Merak ettiğiniz “Gece acıkınca ne yenir?” sorusunun yanıtı.

Gece acıkınca ne yenir?

Malzemeler:

4 kaşık yoğurt

2 yemek kaşığı yulaf

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı zencefil

Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp biraz dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Yoğurdun faydaları nelerdir?

B vitamini ve kalsiyum yönünden zengin olan yoğurt kemik sağlığı için çok kıymetlidir.

Yoğurt sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

Yoğurt bağışıklık sisteminin güçlenmesine sağlar.

İyi kolesterolü artıran yoğurt kalp sağlığı için kıymetlidir.