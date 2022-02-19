“Geççek”e çok güvenmeyin, “çişim geldi” ile ABD’ye uçabilir!

Belediye konserleriyle köşeyi dönen Tarkan’ın CHP’ye yaranmak için yaptığı, “Geççek” isimli şarkısı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Muhaliflerin sarıldığı ve sözde “umut şarkısı” olarak pazarladığı şarkı hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme alan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Tarkan’ın eski söylemlerini de hatırlatarak muhalefete, “Aldanmayın” çağrısı yaptı.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

“Geççek baba, geççek..”

Babamız bize derdi..

Sonra çocuklarımıza demeye başladık..

Öyle büyüdük..

Çocuklarımızı öyle büyütüyoruz.

Çocuğumuz hastalandığında, “Geçecek kızım geçecek”, “Geçecek oğlum geçecek” dedik.

Hatta devir değişti, annemiz babamız yaşlandı..

Yaşlanmış annemiz, babamızın bir yeri ağrıdığında “geçecek baba, geçecek anne” dedik..

Çocuklarımızı, annemizi-babamızı aldatmak için değil..

Menfaat temin etmek için hiç değil..

Umut vermek için dedik.

Moral olması için dedik.

Hem kendimize hem de hastamıza, dertlimize umut aşılamak için dedik..

Bir yandan “geçecek” dedik.

Bir yandan “Bu da geçer ya hu” felsefesi ile..

“Hayatın hepsi geçecek, bir gün misafirliğimiz bitecek” dedik..

Şimdi “Çişim geldi” ile meşhur bir sözde sanatçı, 6 bin metrekarelik caddeye sınır arsasına imar izni koparabilmek için..

“Geççek, geççek” sözlü şarkı hazırlamış..

“Sanatçı muhalif olur. Yoksa kimse, bizim dindar siyasetçilerle bir kavgamız olduğunu sanmasın. Dindar yöneticilere bizim bir düşmanlığımız yok. İktidarda sol parti de olsa, biz ona da muhalefet ederiz” diyerek bizi aldatmaya kalkanlar..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, oy yolsuzlukları gündeme getirilip, “Ekrem İmamoğlu kazandı mı, kazanamadı mı” tartışması yaşandığında, “Sabaha kadar bekledim” paylaşımları ile, ne kadar politize olduklarını ispatlamışlardı.

Çok geçmedi, “her şey çok güzel olacak” tivitleri ile, tam da dindar insanlara karşıt oldukları için, iktidardaki muhafazakar yöneticilere muhalefet ettiklerini, iktidarda solcular olursa, nasıl “yalakalık” yapacaklarını ispatladılar.

Şimdi “geççek geççek” ile yalakalıkta sınır tanımadıklarını ispatladılar.

AK Parti iktidarı geçecek imiş..

Öyle avutuyorlar, kendilerini..

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