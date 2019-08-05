‘Geç kalma genç gel’ dedi camiyi doldurdu Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi’ndeki Esentepe Camii’nin İmam Hatibi Nuri Gürcan, 12 yıl önce “Geç kalma genç gel” sloganıyla düzenlemeye başladığı piknikler, halı saha maçları, kültürel gezilerle camiye gençleri çekmeyi başardı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi’ndeki Esentepe Camii’nin İmam Hatibi Nuri Gürcan, 12 yıl önce “Geç kalma genç gel” sloganıyla düzenlemeye başladığı piknikler, halı saha maçları, kültürel gezilerle camiye gençleri çekmeyi başardı. İlçeye bağlı 4 bin nüfuslu Çukurköy Mahallesi’ndeki Esentepe Camii’ne 2007 yılında atanan Gürcan, gençlerin camiye ilgi göstermediğini fark etti. İlk görev yeri olan Esentepe Camii’ne gençleri çekmek kolları sıvayan Gürcan, mahalledeki lokallere ve spor kulüplerine ziyaretlerde bulundu. Nuri Gürcan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istediği gençlerle sohbet edip onlarla piknikler, halı saha maçları ve kültürel geziler gerçekleştirdi. “Geç kalma genç gel” sloganıyla çıktığı yolda camiye gelen gençlerin sayısını artıran Gürcan’ın çabaları, mahallelerinden destek görüyor. İmam Gürcan, amacının gençleri camiyle barışık hale getirebilmek ve camideki genç sayısını artırmak olduğunu söyledi.

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