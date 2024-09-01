  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Geç kalınca bakın ne yaptı! Sınavların olmazsa olmazı
Eğitim

Geç kalınca bakın ne yaptı! Sınavların olmazsa olmazı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 11:47:00 -

Şanlıurfa'da KPSS Ön Lisans sınavına 1 dakika geç kalan kadın aday salona alınmadı. Duruma tepki gösteren kadın aday, giriş belgesini yırtarak çöpe attı.

KPSS Ön Lisans sınavı bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların yolunu tutan adaylar, yapılan üst aramalarının ardından binaya alındı.

1 dakika ile sınavı kaçırdı

Binaya giriş saati olan 10.00'dan sonra 1 dakika geç kalan kadın aday, görevliler tarafından içeri alınmadı. Duruma tepki gösteren kadın aday, giriş belgesini yırtarak okuldan üzgün bir şekilde ayrıldı.

Toplamda 120 sorunun sorulacağı sınavın süresi 130 dakika olacak. 10.15'te başlayan sınav heyecanı 12.15'te sona erecek.

KPSS'de maraton sona eriyor
KPSS'de maraton sona eriyor

Eğitim

KPSS'de maraton sona eriyor

KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları erişime açıldı
KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları erişime açıldı

Eğitim

KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları erişime açıldı

Gençler dikkat: MİT personel alımı yapıyor! KPSS şartı yok
Gençler dikkat: MİT personel alımı yapıyor! KPSS şartı yok

Aktüel

Gençler dikkat: MİT personel alımı yapıyor! KPSS şartı yok

ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları açıklandı!
ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları açıklandı!

Gündem

ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları açıklandı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23