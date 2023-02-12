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Gündem Geç bile kalındı! Bunu hiç beklemiyordu
Gündem

Geç bile kalındı! Bunu hiç beklemiyordu

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Faşist Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 10:01:00 -
Geç bile kalındı! Bunu hiç beklemiyordu

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı.

 

Özdağ dün canlı yayın görünen bir kişi için “Suriyeli hırsız” iddiası ile paylaşım yapmıştı.

O kişi daha sonra hırsız olmadığını ve Türk vatandaşı olduğunu ifade etti. Özdağ hakkında da suç duyurusunda bulunacağını aktardı.

Özdağ'ın 'Suriyeli hırsız' dediği kişi, deprem gönüllüsü çıkmıştı.

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