Geç bile kalındı! Bunu hiç beklemiyordu
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Faşist Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı.
Özdağ dün canlı yayın görünen bir kişi için “Suriyeli hırsız” iddiası ile paylaşım yapmıştı.
O kişi daha sonra hırsız olmadığını ve Türk vatandaşı olduğunu ifade etti. Özdağ hakkında da suç duyurusunda bulunacağını aktardı.
Özdağ'ın 'Suriyeli hırsız' dediği kişi, deprem gönüllüsü çıkmıştı.