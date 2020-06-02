  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Gebze Belediyesi tarafından ilçe genelinde bulunan parklara yenileri ekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:55:28 -
Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Gebze Belediyesi tarafından ilçe genelinde bulunan parklara yenileri ekleniyor.


Gebze Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Gebze’nin mahallelerinde bulunan, park, oyun alanı ve bahçelerde bakım, temizlik çalışmalarına hız verdi. Çocukların park ve bahçelerde gönüllerince oyun oynayıp eğlenebilmeleri için bakım çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından parklara yenileri de ekleniyor.


Köşklüçeşme Mahallesi 571 Sokak’ta yapımına başlanan yeni parkın altyapı çalışmaları sürüyor. Kalıpları örülerek beton dökümü için hazırlanan yeni parkta çocuklar için oyun grupları, yeşil alan ve yetişkinler için de spor aletleri, kamelya yer alacak. Yeni park en kısa sürede tamamlanarak çocukların hizmetine açılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı